Bakan Yerlikaya: Kimsenin Türkiye’yi terörle tehdidine izin vermeyiz

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İçişleri Bakanı Ali yerlikaya, Balıkesir'de Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’nda konuştu.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Terörün siyaseti olmaz. Terörle sadece mücadele edilir. Sayın cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi kimsenin Türkiye'yi terör örgütleri vasıtası ile tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruruz ancak tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz.

Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına başkan vekili görevlendirmesi yapıldıktan sonra çeşitli illerde eylemler gerçekleştirilmiştir.

Çeşitli olaylar sonrası 235 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sosyal medyadan da 217 hesap tespit edildi ve işlem yapıldı.