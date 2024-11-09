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Bakan Yerlikaya: Kimsenin Türkiye’yi terörle tehdidine izin vermeyiz

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Terör
Bakan Yerlikaya: Kimsenin Türkiye’yi terörle tehdidine izin vermeyiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 14:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kimsenin Türkiye’yi terörle tehdidine izin vermeyiz.' dedi.

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İçişleri Bakanı Ali yerlikaya, Balıkesir'de Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’nda konuştu.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Terörün siyaseti olmaz. Terörle sadece mücadele edilir. Sayın cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi kimsenin Türkiye'yi terör örgütleri vasıtası ile tehdit etmesine izin vermeyeceğiz.  Siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruruz ancak tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz.

Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına başkan vekili görevlendirmesi yapıldıktan sonra çeşitli illerde eylemler gerçekleştirilmiştir.

Çeşitli olaylar sonrası 235 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sosyal medyadan da 217 hesap tespit edildi ve işlem yapıldı.

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Terör

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