×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya: Kahraman polislerimizle iftihar ediyorum

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Saraçhane Eylemleri#Yasadışı Eylemler
Bakan Yerlikaya: Kahraman polislerimizle iftihar ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 01:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Her türlü provokasyona karşı sabırla karşı duran, sağduyuyla görevlerini ifa eden kahraman polislerimizle iftihar ediyorum" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yasadışı eylemlere karşı büyük bir özveriyle görevini yapan başta İstanbul Valimiz ve Emniyet Müdürümüz olmak üzere valilerimizi, emniyet müdürlerimizi tebrik ediyorum. Her türlü provokasyona karşı sabırla karşı duran, sağduyuyla görevlerini ifa eden kahraman polislerimizle iftihar ediyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini her daim korumaktadır, korumaya da devam edecektir" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#Saraçhane Eylemleri#Yasadışı Eylemler

BAKMADAN GEÇME!