×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya: İzmir'de 1 ton 625 kg uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Uyuşturucu#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2026 08:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İzmir’de Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 1 ton 625 kg uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirdik. 2 şüpheliyi yakaladık" dedi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’de Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 1 ton 625 kg uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirdik. (Bu hammadde ile 5,5 Milyon adet uyuşturucu hap üretilebiliyor) 2 şüpheliyi yakaladık. Uyuşturucu hapların insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik!

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan araştırmalar sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin; İmalathane kurarak, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları, Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildi.

Gözden KaçmasınÜnlülerin değil Türkiye’nin sorunu... Uyuşturucu kullanımında korkutan artışÜnlülerin değil Türkiye’nin sorunu... Uyuşturucu kullanımında korkutan artışHaberi görüntüle

Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda; 1 adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 adet uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kg hammadde ele geçirildi.

Haberin Devamı

Torbacısından imalatçısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak! Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Gözden KaçmasınMeteorolojiden kar yağışı, kuvvetli sağanak, çığ tehlikesi ve fırtına uyarısıMeteoroloji'den kar yağışı, kuvvetli sağanak, çığ tehlikesi ve fırtına uyarısıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Uyuşturucu#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!