Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 339 organize suç örgütü çökertildi

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Bizim bu yolda tek dayanağımız milletimizin duası. Asayiş ekmek gibi su gibi kamu düzeninin sağlanması. İstanbul bizim medeniyetimizin baş tacı. Uyguladığımız insan odaklı güvenlik politikalarıyla asayişi bozan tüm suçlarda önemli düşüşler yaşanıyor. İşte bazı veriler;

Çocuğun cinsel istismarı yüzde 41, kasten yaralama yüzde 16 azaldı.

Biz yaptığımız işi sadece kendimizle kıyaslamıyoruz. Dünyadaki durumla da karşılaştırıyoruz. 2024 yılında yağma ve gasp olaylarında yüzde 14 iken İspanya'da yüzde 31, Almanya'da 17.

Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana attığımız her adımı tam bir şeffaflıkla yürütüyoruz. Organize suç örgütleri eş zamanlı operasyonlarla saha hareketlilikleri tasfiye ediliyor.

339 organize suç örgütünü çökerttik. 6 bin 31 şahsı tutukladık. Hiçbir şehir eşkıyasına izin vermedik, vermeyeceğiz. 11 elebaşından 8'i cezaevinde. 3'ü yurt dışında firari.

Suç örgütleri sanal medyada köpürtülüyor. Gençlerimize seslenmek istiyorum; Sakın siber dünyanın karanlık dehlizlerinde kaybolmayın. Sakın onlara yaklaşmayın.

Biz Türkiye'nin İstanbul'un huzuru için buradayız. İstanbul'umuzun huzuru için çalışan Valimiz, güvenlik güçlerimize yğrekten teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin diyorum.