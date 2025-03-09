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Bakan Yerlikaya 'ihmal etmeyin' diyerek uyardı... Denetimler sürüyor: 528 bin sürücüye işlem yapıldı

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#Denetim#Ali Yerlikaya#Trafik
Bakan Yerlikaya ihmal etmeyin diyerek uyardı... Denetimler sürüyor: 528 bin sürücüye işlem yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 09:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftalık trafik denetim verilerini paylaştı. Bakan Yerlikaya, vatandaşları emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 27 Şubat-6 Mart 2025 tarihleri arasında:

3 Milyon 541 bin 972 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 61 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 149 bin 309,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 367,

Emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 462,

Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 62 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 997 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam 528 bin 511 araca/sürücüye işlem yapıldı.

EMNİYET KEMERİ UYARISI

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim.

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Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

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#Denetim#Ali Yerlikaya#Trafik

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