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Bakan Yerlikaya, iftarda şehit ailesine konuk oldu

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#Ali Yerlikaya#Bakan Yerlikaya#Şehit
Bakan Yerlikaya, iftarda şehit ailesine konuk oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 21:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da, Şehit Emniyet Amiri Pilot Cemil Gülen'in evinde ailesiyle birlikte iftar yaptı.

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Bakan Yerlikaya, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam iftarımızı geçen yıl Gaziantep’te şehit düşen Emniyet Amirimiz Pilot Cemil Gülen’in Ankara’daki evinde yaptık. Annesi Hatice ablamız, babası Mehmet ağabeyimiz, şehidimizin kardeşi Metehan, yengesi Perihan, yeğenleri Deniz ve Mehmet ile birlikte mübarek Ramazan akşamında dualarımız kahramanımız içindi. Rabbim şehidimizin makamını âli kılsın, ruhunu şad eylesin. Şehitlerimizin aziz hatırası sonsuza dek yaşayacak. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin" dedi.

Bakan Yerlikaya, iftarda şehit ailesine konuk oldu

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#Ali Yerlikaya#Bakan Yerlikaya#Şehit

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