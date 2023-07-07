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Bakan Yerlikaya: Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı

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#Düzensiz Göçmen#Ali Yerlikaya#Sınır Dışı
Bakan Yerlikaya: Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 14:57

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmenin yakalandığını belirterek "Düzensiz Göçle mücadele kapsamında yakalananların; 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz Göçle mücadele kapsamında yakalananların; 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Geçtiğimiz ay 23 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi.

Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek."

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#Düzensiz Göçmen#Ali Yerlikaya#Sınır Dışı

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