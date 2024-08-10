Bakan Yerlikaya, Hakkari'de Cilo Festivali'ne katıldı: Terörün son çırpınışları

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Bakan Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile Hakkari Valisi Ali Çelik ve Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın tarafından karşılandıktan sonra ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı'ndaki festival alanına geldi. Bakan Yerlikaya, burada halaylar ve çiçeklerle karşılandı. Bakan Yerlikaya, Vali Çelik'ten aldığı bilgiye göre festivale 30 bin kişinin katıldığını söyledi. Bakan Yerlikalya, 40 yıldır kardeşliğe pusu kurmaya cüret edip, gölge düşürmeye çalışanlara karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini, yürütülen mücadele sonrası ise bölgenin terörden temizlendiğini, düzenlenen bu festivalin de buna atılan imza olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bin yıldan beri bu topraklarda kardeşçe yaşıyoruz. Bu kardeşliğimize pusu kurmaya, gölge düşürmeye cüret ediyorlar. Terörle, kararlılıkla mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz vatan topraklarında 85 milyon aziz milletimizin kardeşliğine hiç kimse ama hiç kimsenin gölge düşürmesine, pusu kurmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Terörün son çırpınışları. Ne noktaya geldiklerini görüyoruz. Hakkari'de çağlayan bu neşenin, ümidin, büyük ve güçlü Türkiye idealine nasıl sarıldığının heyecanını yaşayalım. Festival buna atılan imzadır. Başta Mehmetçiğimiz olmak üzere İçişleri Bakanlığımızdaki güvenli birimlerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatımızla beraber, devletimiz ve milletimizle bir, beraber gece gündüz demeden kardeşliğimizi sonsuza dek sürdürme noktasında kararlıyız. Allah'ın izniyle terörist devletçikleri kurmaya müsaade etmemek için gece gündüz demeden bu görkemli dağların yamaçlarında, kaç metre olursa olsun o karların, buzların olduğu zor iklimde dahi orada kardeşliğe pusu kuran kim varsa onları etkisiz hale getirmekte kararlıyız."

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'HER YERDEN GELİYORLAR'

Bakan Yerlikaya, hiç kimsenin kardeşliğe pusu kuramayacağını, birlik ve beraberliğe gölge düşüremeyeceğini de belirterek, "Burada halay çekmedik mi? Kürtçe şarkılar, zılgıt çekmedik mi? Ey Türkiye, aziz milletimiz, size Cilo Fest'ten gönülden diyoruz, biz kardeşiz. Hiç kimse bin yıldan beri yaşadığımız bu aziz vatanda birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize halel getiremeyecek. Buna yürekten inanıyoruz. Buraya gelebilen 30 bin kardeşimin gözlerinde, gönüllerinin bunu söylediğini görüyorum. Allah'a şükürler olsun. Burada büyüklerimiz, gençlerimiz ve bebeklerimiz var. Yani yediden yetmişe herkes var. Alanda Türkiye'nin dört bir yanından gelenleri gördüm. Her yerden geliyorlar. Artık Hakkari, Doğu ve Güneydoğu, güzel şehirlerimizde bu pusu, terör gölgesi kalktığı için bu güzellikler yani turizmle ilgili zenginliklerimiz ortaya çıktı. Allah'ın izniyle daha da çıkacak. Sadece 85 milyon kardeşlerimiz değil, dünyanın her yerinden 4 bin 135 metredeki Cilo Uludoruk'a tırmanmak için gelenler, geldiği zaman Uludoruk'un ululuğunu görecek ama Hakkari'nin o güzel misafirperverliğini, çay ikramını, sofrasını, güzel tebessümleri gördüğü zaman, daha önce neden gelmedik diyecekler. Tıpkı bu alana ilk kez gelenlerin söylediği gibi. Bu gecikmenin sorumlusu o terördür. Ama şimdi Allah'ın izniyle bitme noktasında. Sınırlarımızın içinde de dışında da kardeşliğimizin, kucaklaşmamızın önünde engel olan teröristleri tamamen kazıyıp atmakta kararlıyız" dedi.