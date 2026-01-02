×
Gündem Haberleri

Bakan Yerlikaya 'Gereğini yapıldı' diyerek duyurdu… Polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'nın Alanya ilçesinde yol uygulaması sırasında görevli polislerin üzerine motosiklet sürüp akrobatik hareketler yapan 2 kişinin tutuklanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu kişiler jandarma tarafından yakalanırken, M.A. ve D.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

Söz konusu kişiler jandarma tarafından yakalanırken, M.A. ve D.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yerlikaya, paylaşımında, bu tür davranışlara "Dur" diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmak gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek trafik kültürü oluşturmak. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik kurallarını yok sayan, trafikte şov yaparcasına akrobatik hareketler yapan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

 

