Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Şehir eşkıyası yakalandı, Elbette bizden kaçamadı

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Tek yön olan Sülün Sokak'ta ilerleyen Mustafa Morbel, ters yönden gelen sürücüye geri gitmesi için uyarıda bulundu. Sürücü yol ortasında dururken, görüntülendiğini fark ederek araçtan indi. "Niye görüntü alıyorsun" diyerek tepki gösteren sürücü, ters yön uyarısında bulunan Mustafa Morbel'e saldırdı. Saldırı üzerine Morbel'in eşi ve küçük kızı ağlamaya başladı. Öfkeli sürücü diğer sürücülerin müdahalesi üzerine geri manevra yaparak sokaktan uzaklaştı.

'BOĞAZIMA SALDIRDI'

Polise giderek şikayetçi olan Mustafa Morbel, “Sülün Sokak'ta ters yönden geliyor arkadaş, arkamda da arabalar var. Ters yönden gelince elimle geri gitmesini işaret ettim. O da gitmiyorum diye hareketler yaptı. Daha sonra gitmeyince ben de telefonu aldım, kayıt yapmak için. Kaydetmeye başladıktan sonra arabadan indi. Pencere biraz açıktı. Elini sokup saldırdı. Videolarda da var zaten. Boğazıma saldırdı. Arkada eşim ve bebeğim vardı. Video ile beraber polise giderek şikayetçi oldum. Onlar olmasa bu kadar şey yapmazdım, kenara çekebilirdim. Arkadaki diğer şoförler geldi. Geri geri gitmek zorunda kaldı. Ters yöne giren kendisi mecbur geri gidecek" dedi.

Haberin Devamı

Diğer yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sürücü M.E.'nin yakalandığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul'un Avcılar ilçesinde ters yönde araç kullanan ve kendisini uyaran bir başka sürücünün önünü keserek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.E. yakalandı. Kendisine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununca idari para cezası uygulandı. Yeni kanun teklifine göre "Ters yönde araç süren ve saldırı amacıyla araçtan inen, yol kapayan sürücülere" caydırıcı cezalar geliyor." ifadelerini kullandı.

'ARAÇTAN İNEN VE YOL KAPATANLARA 180 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULAYACAĞIZ'

Yerlikaya paylaşımında, " İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız. Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre ters yönde araç kullanan sürücülere; tek yönlü yollarda 10 bin lira, yerleşim yeri bölünmüş yollarda 20 bin lira idari para cezası uygulayacağız. Şehir dışı bölünmüş ve otoyollarda ters yönde araç kullanan sürücülere ise 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız. 60 gün sürücü belgesini geri alacağız, araçlarını 60 gün trafikten men edeceğiz. Ters yönde araç kullanmak, trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız” cümlelerine de yer verdi.