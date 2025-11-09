×
Bakan Yerlikaya Gereği yapıldı diyerek duyurdu... Makas atan, şerit zorbaları yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 21:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Avcılar'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından "gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Avcılar'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.T. ve İ.Y'nin yakalandığını belirtti.

"Ehliyet ve aracından 60 gün ayrı kalacaklarını bilseler, sizce bu hareketleri yaparlar mı?" diye soran Yerlikaya, mevcut kanun uyarınca araç sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun doğrultusunda sadece idari para cezası uygulandığına dikkati çekti.

Yerlikaya, paylaşımında şunları ifade etti:

"Yeni Trafik Kanunu Teklifinin Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girmesiyle makas atan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre, makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafiğin güvenliğini tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

 

 

