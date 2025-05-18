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Çok ağır yaptırımlar geliyor! Vatandaşa 'illallah' ettiren magandalar için kanun tasarısı: Para cezası, ehliyete el koyma ve araca trafikten men

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#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 09:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düğün konvoyu ile trafiği yavaşlatarak bir ambulansın ilerlemesine engel olan sürücülere ceza uygulandığını açıkladı. Yerlikaya, gelişmeyi 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu. Öte yandan Bakan Yerlikaya, TBMM'de hazırlanan kanun tasarısına göre bu tür magandalara yönelik 180.000 ₺ para cezası yazılacağını, 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacağını ve 120 gün araçları trafikten men edileceğini söyledi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

GEREĞİ YAPILDI-DÜĞÜN KONVOYU

Dün sosyal medyada, Ankara’da Konya Yolu Aşti istikametinde “ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu” ile ilgili bir paylaşım yapılmıştır.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonrası ambulansa yol vermeyen araçlar tespit edilmiştir.

Araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S.’ye toplamda 49.810 TL para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca U.G. B.K. ve B.T.S. adlı şahıslara ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten’ adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliğine sevk edilmiştir.

3 araç trafikten men edilerek otoparka çekilmiştir.

YENİ KANUN TASARISI

Trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifimizi Gazi Meclisimizin takdirine sunduk.

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Hazırladığımız yeni yasa tasarısı ile bu tür olayları engellemek amacıyla caydırıcı yeni yasal düzenlemeler yaptık. Yeni yasa tasarısında artık Asker Uğurlama, Düğün vb. nedenle Köprü, Tünel, Viyadük ve Otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180.000 ₺ para cezası yazılacak, 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten men edilecek.

Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir.

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#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Trafik

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