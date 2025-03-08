Bakan Yerlikaya, Gazzeli savaş mağduru yaralı gençler ve gençlerle bir araya geldi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze İçin El Ele İftar" programında, Gazzeli savaş mağduru yaralı çocuklar, gençler ve Gazzeli vatandaşlar ile iftarda bir araya geldiklerini belirtti.

Gazzeli vatandaşları ve Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Khaled Abed Mustafa'yı, Bakanlık'ta misafir ederek gönül sofrasında ağırladıklarını bildiren Yerlikaya, ramazanın barış ve esenliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın en güzel örneği olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, "Ancak bu ramazanda Müslümanların gönülleri mahzun. Biz de Türkiye olarak, Filistin'de yaşanan zulme hiçbir zaman kayıtsız kalmadık. Her zaman zalimin karşısında, Hakk'ın ve hakikatin yanında durduk." açıklamasını yaptı.

Yerlikaya, AFAD öncülüğünde, "Gazze için El Ele" yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

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"İnşallah ramazanın bereketiyle toplanan bağışlar, bir nebze olsun Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını saracak. Gazzeli kardeşlerim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her zaman yanınızda, zulmün karşısında kale gibi duran, mazluma kucak açan, kardeşine el uzatan bir Türkiye var. Dualarıyla ona güç veren aziz milletimiz var. Biz Gazze'nin yanında olmaya, kardeşlerimizle bir olmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki gün gelecek Filistinli kardeşlerimizin gözyaşları dinecek, baskı ve zulüm ortadan kalkacak. Mescid-i Aksa'nın ışığı haktan, hukuktan ve adaletten yana tavır sergileyen tüm insanlığı aydınlatmaya devam edecek. Gazze'de yaşanan soykırıma, zulmü görmezden gelmeye çalışanlara karşı diyoruz ki, dünya sussa, Türkiye susmaz. Aziz milletimizle birlikte Gazze için el ele vermeye devam edeceğiz. Rabbim tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul buyursun inşallah."