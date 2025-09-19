Bakan Yerlikaya: Gazilik, bir madalyadan öte, cesaretin mühürlenmiş halidir

Haberin Devamı

Bakan Ali Yerlikaya, '19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle Ankara'da, otelde düzenlenen 'Gazi Aileleri ve Gaziler ile Yemek Programı'na katıldı. Programda Kuran-ı Kerim ve dualar okunduktan sonra Bakanlığın hazırladığı kısa film gösterildi. Bakan Yerlikaya, konuşmasında, "Bugün vatanımızın bağımsızlığını, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesini, Ezan-ı Muhammedi'nin semalarımızdaki yankısını, canıyla, kanıyla koruyan kahramanlarımızla bir aradayız. Bizim için gazilik makamı, sıradan bir makam değildir. Zira, bu milletin Meclis'i gazidir, şehirleri gazidir, Cumhuriyetimizin banisi gazidir. Hülasa, bu aziz milletin özü gazidir, tarihi gazaların, fedakarlıkların, direnişlerin tarihidir" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ İRADE, BİRLİK, BERABERLİK VE HAK DAVASINDA TEK YÜREK OLDUK'

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, 104 yıl önce, Milli Mücadele’nin en ateşli günlerinde, Sakarya Meydan Muharebesi'nde hafızalardan silinmeyecek şanlı bir tarih yazıldığını belirterek, "Bu eşsiz zaferden sonra, 19 Eylül 1921’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e 'Gazilik' ünvanı ile 'Mareşallik' rütbesi tevcih edildi. İşte, 19 Eylül Gaziler Günü de bu toprakların vatan kılınmasında canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı, asil milletimizin kahramanlığının Gazinin şahsında taçlandığı bir gündür. Bizler, tarih boyunca vatanı canımızdan aziz bilerek var olduk. Şehit ve gazilerimizin verdiği ulvi mücadelelerle devletimizi kurduk. Hür ve bağımsız olduk. Ve en karanlık gecede, 15 Temmuz'da bir olduk, iri olduk, diri olduk. Milli irade, birlik, beraberlik ve hak davasında tek yürek olduk. Bu davanın çelikten iradesi de aziz şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimizsiniz. Çünkü bu vatan; Malazgirt’te kefensiz yatanların, Çanakkale’de düşmana göğsünü siper edenlerin, Sakarya’da, Dumlupınar’da sarsılmaz bir imanla yürüyenlerin, 15 Temmuz gecesi, bedenini tanka siper edenlerin omuzlarında yükselmiştir. Gazilik, bir madalyadan, bir ünvandan, bir mertebeden öte, imanın ve cesaretin mühürlenmiş halidir" dedi.

Haberin Devamı

'ULAŞILMAZ DEVLET' DEVRİ KAPANMIŞTIR'

Gazilerin hatıralarını yaşatacaklarının altını çizen Bakan Yerlikaya, "Ve şimdi biz, Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşabiliyorsak büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru, emin adımlarla yürüyebiliyorsak; bu sizin canınızla, kanınızla, duanızla mümkün olmuştur. Kahraman gazilerimiz, milletimizin sinesinde asaletiniz, alın teriniz, gösterdiğiniz fedakarlıklar unutulmaz. Sizler; en karanlık gecelerde, terörün kirli pusularına karşı dimdik durdunuz. Bedenlerinizde taşıdığınız izlerle, yüreğinizde taşıdığınız imanla milletimize güç verdiniz. Sizlerin cesareti, bu toprakların teminatıdır; direnci, devletimizin bekasının en sağlam zırhıdır. Ahdımız var, gazilerimizin hatırasını yaşatacağız. Şehitlerimizin emanetini yere düşürmeyeceğiz. Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daim kılacağız. Türkiye’nin huzuru için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Unutmayın; milletimiz daima yanınızdadır, devletimiz daima arkanızdadır. Buradan bir kere daha ifade ediyorum; gazilerimizin derdi bizim derdimizdir. Gazilerimizin sevinci bizim sevincimiz, acısı bizim acımızdır. ‘Ulaşılmaz devlet’ devri kapanmıştır. Bizim devletimiz, ulaşan, duyan ve sorunları çözen devlettir" diye konuştu.

Haberin Devamı

'ARTIK KENDİ KARARINI KENDİ VEREN BİR TÜRKİYE VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bölgesinde denge unsuru, dünyada ise sözü geçen bir Türkiye’nin bugün var olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Artık kendi kararını kendi veren, masada da sahada da varlığını hissettiren, kimsenin yok sayamayacağı bir Türkiye var. Bugün dost da biliyor, düşman da kabul ediyor. Türkiye sözü muteber, iradesi güçlü, duruşu cesaretli olan bir devlettir. Geleceğini kendi iradesiyle inşa eden, hedeflerini kendi vizyonuyla çizen bir devlettir. Ve biz İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin kahraman mensubumuzla birlikte görevimizin başındayız. Kardeşliğimizi büyütmede kararlıyız. Uyuşturucuyla mücadelede tavizsiziz. Organize suçla mücadelede geri adım yok. Sınır güvenliğinde, kamu düzeninde nöbetteyiz. Biz bütün bu alanlarda aynı kararlılıkla yürüyoruz; sıfır tolerans, sıfır taviz, sıfır mazeret. Emniyet teşkilatımız, jandarmamız, sahil güvenliğimiz 7 gün 24 saat görevde. Milletimizin canına, malına, huzuruna kasteden kim olursa olsun hangi kılığa girerse girsin hangi maskeyi takarsa taksın hesabını sorduk, soracağız. Bu duygularla, vatan uğrana toprağın bağrına düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Makamları ali olsun. Kahraman gazilerimiz; sizler kutlu bir yürüyüşün öncülerisiniz. Allah sizlerden de, kıymetli ailelerinizde de razı olsun. Rabb'im yaralarınıza şifa, yüreklerinize ferahlık versin. Evlatlarınıza uzun ömür, hanelerinize bereket ihsan etsin. Gaziler Günü'nüz kutlu olsun" dedi.