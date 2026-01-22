×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya, Ezidi toplumu temsilcilerini kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Ezidi Toplumu#Zafer Sırakaya
Bakan Yerlikaya, Ezidi toplumu temsilcilerini kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 18:57

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ezidi toplumu temsilcilerini kabul etti.

Haberin Devamı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Zafer Sırakaya, Batman Milletvekilimiz Sayın Ferhat Nasıroğlu, Bingöl Milletvekilimiz Sayın Zeki Korkutata ve Midyat Belediye Başkanımız Sayın Veysi Şahin ile birlikte Ezidi toplumu temsilcilerini kabul ettik." ifadesini kullandı.

Karşılıklı anlayış, diyalog ve işbirliği temelinde, talep, beklenti ve görüşlerini dinleyerek istişarelerde bulunduklarını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

Bakan Yerlikaya, Ezidi toplumu temsilcilerini kabul etti

"Bu kadim topraklardaki birlikte yaşama kültürümüz, farklılıkları zenginlik bilen, her bir vatandaşını eşit gören köklü bir devlet ve millet iradesine dayanır. Ezidi vatandaşlarımız da bu zenginliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Din ve vicdan hürriyetinin korunması, toplumsal huzur ve kardeşlik ikliminin güçlendirilmesi, kapsayıcı devlet anlayışımızın temelidir. Bu anlayışla, toplumumuzun tüm kesimleriyle istişare halinde olmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, kıymetli Milletvekillerimize, değerli Midyat Belediye Başkanımıza ve görüşlerini bizlerle paylaşan Ezidi toplumu temsilcilerine teşekkür ediyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#Ezidi Toplumu#Zafer Sırakaya

BAKMADAN GEÇME!