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Bakan Yerlikaya: Esenyurt'ta 144 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Uyuşturucu#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 07:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul’un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 144 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik. Operasyonda 5 şüpheliyi yakaladık" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda;
144 kg skunk uyuşturucu Maddesi ele geçirdik!

Operasyonda 5 şüpheliyi yakaladık.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt ilçesinde iki araç ve bir adrese yönelik operasyon düzenledik.

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile Polislerimizi tebrik ediyorum.

Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz!"

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#Esenyurt#Uyuşturucu#Operasyon

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