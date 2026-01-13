Bakan Yerlikaya, Ekvadorlu mevkidaşı Oviedo ile görüştü

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Ekvador İçişleri Bakanı Oviedo ve heyeti ile bir araya geldiklerini belirtti. Görüşmede, başta terör olmak üzere organize suç örgütleri ile narkotik suçlarla mücadele ve kolluk eğitimleri olmak üzere güvenlik alanında bakanlıklar arasındaki işbirliği konularını değerlendirdiklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Ekvador Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliğinin Güçlendirilmesi Hususunda Niyet Beyanı metinlerini imzaladık. Sayın Bakan'a ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."