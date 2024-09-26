Bakan Yerlikaya duyurdu: Yılmazlar organize suç örgütü çökertildi

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Muğla merkezli Trabzon, Antalya ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin Muğla’nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik baskı ve cebir kullanarak;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Yaralama, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Nitelikli Yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu: 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği

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Muhtelif miktarda uyuşturucu madde, Çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard disk ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.