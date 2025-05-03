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Bakan Yerlikaya duyurdu: Vatandaşlarımızın canlarını tehlikeye atan iki okul servisi sürücüsü yakalanmıştır

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Okul Servisi#Ali Yerlikaya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 08:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt’ta tehlikeli şekilde araç kullanarak çocukların ve vatandaşların canlarını tehlikeye atan iki okul servisi sürücüsü O. S. ve M.E.T.'nin yakalandığını ve her iki sürücü hakkında da adli işlem başlatıldığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Çocuklarımızın hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri yoktur.

Esenyurt’ta tehlikeli şekilde araç kullanarak çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın canlarını tehlikeye atan iki okul servisi sürücüsü O. S. ve M.E.T. Sanal Trafik Devriyelerimizce tespit edilmiş ve yakalanmıştır.

Bu sorumsuz sürücülerin

-Sürücü belgeleri iptal edilmiş,
-Araçlar trafikten men edilmiş,
-Çalışma Güzergah İzin Belgeleri geçici olarak iptal edilmiş,
-Her iki sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca;
-Toplam 44.232 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Direksiyon başına geçen her sürücü trafik kurallarına harfiyen uymalıdır. Özellikle en kıymetlilerimiz olan evlatlarımızı taşıyan servis şoförleri en ufak dahi olsa hata yapmamak için dikkatli olmalıdırlar. Kaldı ki akan trafikte makas atmaları, saygısızca araç kullanmaları kabul edilemez."

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#Esenyurt#Okul Servisi#Ali Yerlikaya

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