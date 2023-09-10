Bakan Yerlikaya duyurdu: Van'da 3 terörist yakalandı

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Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde oldu:
VAN’DA BTÖ MENSUBU 3 TERÖRİST YAKALANDI
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde #Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi.
Şahısların ikametlerine yönelik VAN İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist gözaltına alındı.
2 adet Savunma Tipi El Bombası,
2 adet tabanca ele geçirildi.
Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum🇹🇷
MASUM İNSANLARIN CANLARINA KAST EDENLERİ AFFETMEYECEĞİZ
TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK