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Bakan Yerlikaya duyurdu: Van'da 3 terörist yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Van#Ali Yerlikaya#Terörle Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 11:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Emniyeti'nin düzenlediği operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu

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Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

VAN’DA BTÖ MENSUBU 3 TERÖRİST YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde #Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi.

Şahısların ikametlerine yönelik VAN İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist gözaltına alındı.

2 adet Savunma Tipi El Bombası,
2 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum🇹🇷

MASUM İNSANLARIN CANLARINA KAST EDENLERİ AFFETMEYECEĞİZ

TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

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#Van#Ali Yerlikaya#Terörle Mücadele

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