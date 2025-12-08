×
Bakan Yerlikaya duyurdu: Uyuşturucu satıcılarına darbe

Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 08:58

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 72 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 970 şüphelinin yakalndığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"72 ilde Uyuşturucu Madde Satıcılarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 352 kg uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

970 şüpheliyi yakaladık. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince;1.487 ekip, 3 bin 712 personel,
14 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Adana, Ankara, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Konya, Samsun, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa, Kayseri, Eskişehir, Mardin, Aksaray, Muğla, Elazığ, Malatya, Sakarya, Hatay, Tekirdağ, Isparta, Niğde, Kahramanmaraş, Kütahya, Rize, Bingöl, Erzincan, Aydın, Ordu, Adıyaman, Batman, Uşak, Erzurum, Bitlis, Edirne, Giresun, Nevşehir, Trabzon, Van, Çorum, Kırklareli, Kırşehir, Afyonkarahisar, Ağrı, Bartın, Bolu, Düzce, Iğdır, Karabük, Karaman, Tokat, Artvin, Çanakkale, Kırıkkale, Kilis, Siirt, Sinop, Yozgat, Zonguldak, Burdur, Kastamonu, Muş, Sivas, Yalova’da operasyonlar düzenlendi.

Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

