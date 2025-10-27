Bakan Yerlikaya duyurdu: Trafik zorbası yakalandı, gereği yapıldı

Haberin Devamı

İstanbul'da trafikte yol verme nedeniyle kadın sürücüyle tartışan bir şahıs aracını yol ortasında durdurup yanında çocuğu bulunan kadın sürücüyü araçta darp etmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İçişleri Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"Gereği yapıldı✅ Kadın sürücüye saldıran trafik zorbası yakalandı

İstanbul Bakırköy’de aracıyla bir kadın sürücünün önünü keserek, kadın sürücüye saldıran K.İ.K. isimli şahıs yakalandı.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak.

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan,

Sürücüye 180 bin₺ idari para cezası uygulayacağız,

Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve

Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Trafik güvenliğini hiçe sayanlara, trafikte “şehir eşkıyası” gibi davrananlara müsamaha göstermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönen bu şehir eşkıyaları bizden kaçamayacak. Bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. “Biz Gereğini Yaparız”