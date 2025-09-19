×
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 17 motosikletli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 09:21

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cebeci Tüneli bağlantı yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 17 motosiklet sürücüsünün yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerince trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücülerine yönelik yürütülen çalışmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Cebeci Tüneli bağlantı yolu üzerinde motosikletli sürücülerin, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü yönünde geçen hafta alınan yoğun ihbarlar üzerine söz konusu bölgede denetim gerçekleştirildi. 17 motosiklet sürücüsü yakalanırken, kaçmaya çalışan sürücüler ile polis ekipleri arasındaki takip kameralara yansıdı.

Motosiklet sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken; 2 motosiklet sürücüsünün sürücü belgeleri iptal edildi. 17 kişi hakkında 'Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı. 

 

