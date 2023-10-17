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Bakan Yerlikaya duyurdu... Terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına operasyon! 17 kişi yakalandı

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Terör
Bakan Yerlikaya duyurdu... Terör örgütü DEAŞın finans kaynaklarına operasyon 17 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 11:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütü üyelerine finansman sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı' suçlarından haklarında işlem yapılan, terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle mal varlığı dondurulan, şüpheli para transfer gerçekleştiren 17 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul’da 20 ikamet ve 7 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 222 bin TL, 32 bin 480 Euro, 15 bin 900 dolar ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Operasyonu düzenleyen polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Terör örgütleri ve onların iş birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Teröristlerin finans kaynaklarını da bir bir kurutacağız" dedi.

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Terör

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