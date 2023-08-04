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Bakan Yerlikaya duyurdu: Son 60 günde 219 kişi tutuklandı

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#Bakan Yerlikaya#Siber Suçlar#İçişleri Bakanlığı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Son 60 günde 219 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 10:56

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 60 günde Emniyet Genel Müdürlüğü'nce siber suçlara yönelik yapılan 168 operasyonda 219 kişinin tutuklandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Son 60 günde:Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca toplam:

168 operasyon gerçekleşti. Bu operasyonlarda 219 kişi tutuklandı.

Ödeme, bilişim ve bahis suçlarına karşı: 113 operasyon gerçekleşti. Bu operasyonlarda 219 kişi tutuklandı.

Çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına karşı 55 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 17 kişi tutuklandı.

SANAL DEVRİYELERİMİZ, 10 bin 722 suç unsuru paylaşım tespit etti.

Suç gelirleri ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sonucu: 661. 537. 263 TL para ve malvarlığına el konuldu.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum.

Siber sularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz.

Emniyet güçlerimiz sanal dünyada da suç ve suçluların karşısındadır.

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#Bakan Yerlikaya#Siber Suçlar#İçişleri Bakanlığı

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