Bakan Yerlikaya duyurdu: Son 2 haftada 76 FETÖ şüphelisi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Bakan Yerlikaya duyurdu: Son 2 haftada 76 FETÖ şüphelisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 12:44

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlen operasyonlarımızda 76 şüpheli yakalandı.” 

2025 yılı içinde yaptığımız FETÖ operasyonlarımızda, toplam 1601 şüpheli tutuklandı, 1524 şüpheliye ise Adli Kontrol Kararları uygulandı.

 Son 2 Hafta içerisindeki operasyonlarımızda;

FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten,

Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan,

Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan,

Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yapan 76 şüpheli yakalandı.

50'si TUTUKLANDI.

6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. 

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta operasyonlar düzenlendi.

Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor 

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

