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Bakan Yerlikaya duyurdu: Sigorta yaptırmayan 368 bin sürücüye işlem yapıldı

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#Trafik Denetimi#Ali Yerlikaya#Sigorta
Bakan Yerlikaya duyurdu: Sigorta yaptırmayan 368 bin sürücüye işlem yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 09:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında ”Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırmamakla” ilgili olarak 368 bin 780 işlem yapıldığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

”Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırmamakla” ilgili olarak 2024 yılında toplam 368 bin 780 işlem yapıldı.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarımızı ve denetimleri arttırıyoruz.

Denetimler arttıkça kaza sayıları azalıyor

TRAFİK DENETİMLERİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 14-21 Kasım 2024 tarihleri arasında:
2 Milyon 942 bin 329 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 231 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 115 bin 949,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 786,

Sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 869,

Emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 485 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

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Toplam 462 bin 324 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

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#Trafik Denetimi#Ali Yerlikaya#Sigorta

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