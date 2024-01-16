Bakan Yerlikaya duyurdu: Sibergöz-15 operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtan "Nitelikli Dolandırıcılara" karşı başlatılan “Sibergöz-15” Operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.

Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahısların:

Farklı yöntemlerle örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları,

Vatandaşları arayarak kendilerini kamu görevlisi, banka veya kredi kurumları çalışanı olduklarını belirtip, mağdurlara “hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği ve hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği” yönünde aldatıcı bilgiler verilerek ikna ettikleri,

Ayrıca vatandaşları sahte sitelere (phishing) yönlendirerek 69 farklı eylemde 5.885.000 TL mağdur ettikleri tespit edildi.

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Operasyon kapsamında 51 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalar sonucunda

1 adet ruhsatsız tabancaya ve

Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle.

Nitelikli dolandırıcılara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek"