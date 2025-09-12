×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Görenlerin yüreklerini burkmuştu... Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehidin babaevi en kısa sürede inşa edilecek

Güncelleme Tarihi:

#Şehit#Asım Türkün#Giresun
Görenlerin yüreklerini burkmuştu... Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehidin babaevi en kısa sürede inşa edilecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 19:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1994'te Kars Kağızman'da şehit olan Piyade Er Asım Türk'ün annesi Pamuk ve babası Harun Türk'ün Giresun'daki evinin en kısa zamanda inşa edilerek teslim edileceğini bildirdi.

Haberin Devamı

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'nin şehit Piyade Er Asım Türk'ün Çanakçı ilçesi Egeköy'deki babaevini ziyaretine ilişkin paylaşıma yer vererek, şunları kaydetti:

Görenlerin yüreklerini burkmuştu... Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehidin babaevi en kısa sürede inşa edilecek

"Kahraman şehidimiz Asım Türk'ün emaneti olan Pamuk ablamız ve Harun ağabeyimiz. Siz ciğer parenizi, biricik evladınızı istiklalimiz uğruna feda eylediniz. Vatanımız için ödenecek en büyük bedeli ödediniz. Ne yaparsak yapalım, hakkınızı ödememiz mümkün değil. Sayın Valimiz Mehmet Fatih Serdengeçti ailemizin yanına gitti. Şehit ailemizin evini en kısa zamanda inşa edip teslim edecek inşallah. Sayın Valime de teşekkür ediyorum. Devletimiz de aziz milletimiz de sizlere ebediyen minnettardır. Ellerinizden öperim."

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şehit#Asım Türkün#Giresun

BAKMADAN GEÇME!