Bakan Yerlikaya duyurdu: Sancaktepe'deki operasyonda 3 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi

HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 15:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Sancaktepe'de uyuşturucu tacirlerine karşı düzenlenen operasyonda 2 Milyon 760 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya bugün İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaştı. Yerlikaya X hesabından operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda 2 Milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314 kg katkı maddesi ele geçirildiğini duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Sancaktepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonumuzda; 2 Milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314 kg katkı maddesi ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 2 şüpheliyi yakaladık.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda; 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314,7 kg katkı maddesi, 1 milyon adet doluma hazır boş kapsül ve 1 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine ele geçirildi.

Zehir Tacirinden, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.


İstanbul Emniyet Müdürümüzü, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

 

