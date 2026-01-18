Bakan Yerlikaya duyurdu: Sancaktepe'deki operasyonda 3 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya bugün İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaştı. Yerlikaya X hesabından operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda 2 Milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314 kg katkı maddesi ele geçirildiğini duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Sancaktepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonumuzda; 2 Milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314 kg katkı maddesi ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 2 şüpheliyi yakaladık.



Zehir Tacirinden, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.



İstanbul Emniyet Müdürümüzü, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.