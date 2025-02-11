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Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte kanser ilacı imal eden çete çökertildi

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#Operasyon#Sahte Kanser İlacı#Tutuklama
Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte kanser ilacı imal eden çete çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 08:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sahte kanser ilacı imal eden çetenin çökertildiğini duyurdu. Operasyonda sahte ilaç imalatçısı 8 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan sahte kanser ilaçları ele geçirildi.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

İstanbul’da elebaşılığını K.U.’nun yaptığı Sahte İlaç İmalatçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “HÜCRE-10" operasyonunda: piyasa değeri yaklaşık 2 Milyar TL olan Sahte Kanser ilaçları ele geçirildi.

Operasyonda; sahte İlaç İmalatçısı 8 Şüpheli yakalandı.
6'sı TUTUKLANDI.
2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; İnsanlıktan nasibini almamış bu çetelere karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

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#Operasyon#Sahte Kanser İlacı#Tutuklama

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