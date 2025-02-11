Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte kanser ilacı imal eden çete çökertildi

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
İstanbul’da elebaşılığını K.U.’nun yaptığı Sahte İlaç İmalatçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “HÜCRE-10" operasyonunda: piyasa değeri yaklaşık 2 Milyar TL olan Sahte Kanser ilaçları ele geçirildi.
Operasyonda; sahte İlaç İmalatçısı 8 Şüpheli yakalandı.
6'sı TUTUKLANDI.
2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; İnsanlıktan nasibini almamış bu çetelere karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.
“SAHTE KANSER İLACI İMAL EDEN ÇETE ÇÖKERTİLDİ”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 11, 2025
İstanbul’da elebaşılığını K.U.’nun yaptığı Sahte İlaç İmalatçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “HÜCRE-10" operasyonunda: piyasa değeri yaklaşık 2 Milyar TL olan Sahte Kanser ilaçları ele geçirildi.❗… pic.twitter.com/N3WSNNP8Ma