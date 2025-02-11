Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte kanser ilacı imal eden çete çökertildi

Haberin Devamı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

İstanbul’da elebaşılığını K.U.’nun yaptığı Sahte İlaç İmalatçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “HÜCRE-10" operasyonunda: piyasa değeri yaklaşık 2 Milyar TL olan Sahte Kanser ilaçları ele geçirildi.

Operasyonda; sahte İlaç İmalatçısı 8 Şüpheli yakalandı.

6'sı TUTUKLANDI.

2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; İnsanlıktan nasibini almamış bu çetelere karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.