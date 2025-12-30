×
Bakan Yerlikaya duyurdu: Provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 08:41

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yalova’da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 kişinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Yalova’da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır.

Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir.

Vatandaşlarımızın yalnızca resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz."

