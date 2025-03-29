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Bakan Yerlikaya duyurdu: Polis ve jandarma, yolcu gibi binip denetleyecek

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#Trafik Denetimi#Polis#Jandarma
Bakan Yerlikaya duyurdu: Polis ve jandarma, yolcu gibi binip denetleyecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 12:17

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "720 personelimiz, sivil olarak yolcu gibi otobüslere binerek seyahat edecek. Personelimiz, yolculuk esnasında otobüs şoförlerini gözlemleyerek trafik kurallarına uyup uymadıklarını denetleyecek" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "636'sı polis, 84'ü jandarma olmak üzere toplam 720 personelimiz, sivil olarak yolcu gibi otobüslere binerek seyahat edecek. Görevlendirilen personelimiz, yolculuk esnasında otobüs şoförlerini gözlemleyerek trafik kurallarına uyup uymadıklarını denetleyecek.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Polis ve jandarma, yolcu gibi binip denetleyecek

"AŞIRI HIZ YAPMAYALIM, KEMERİMİZİ TAKALIM"

Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Unutmayalım, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı. 

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#Trafik Denetimi#Polis#Jandarma

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