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Bakan Yerlikaya duyurdu! Oğuzhan Atsız gözaltına alındı

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#Oğuzhan Atsız#Gözaltı #Bakan Yerlikaya
Bakan Yerlikaya duyurdu Oğuzhan Atsız gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 22:27

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı" dedi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden ’Gereği yapıldı-28’ başlığıyla yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı" dedi


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#Oğuzhan Atsız#Gözaltı#Bakan Yerlikaya

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