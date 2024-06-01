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Bakan Yerlikaya duyurdu... O şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Kağıthane#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Bakan Yerlikaya duyurdu... O şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 19:46

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kağıthane’de üniversite öğrencisini bıçaklayarak ağır yaralayan şahsın yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntülerin incelendiğini ve saldırıyı gerçekleştiren M.H.’nin 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar neticesinde yapılan ihbarların da değerlendirilerek yakalandığını kaydetti.

"SUÇ ODAKLARINA ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Kızımız A.Z.’ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aziz milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

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#Ali Yerlikaya#Kağıthane#İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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