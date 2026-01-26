Barış Turgut çetesine operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: 38 şüpheliyi yakalandı

Haberin Devamı

Mersin'de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonla ilgili detayları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon kapsamında 17 örgüt üyesinin tutuklandığını 19’u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu.

"ELEBAŞI İLE BİRLİKTE 17 ÖRGÜT ÜYESİ TUTUKLANDI"

Mersin’de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak belirlenen adreslere düzenlediğimiz operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheliyi yakaladık!

Şüphelilerden;



- Elebaşı ile birlikte 17 örgüt üyesi tutuklandı.



- 19’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 Milyar 761 Milyon TL’lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda;

Organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik;



- Tehdit ve baskı yaptıkları,

- 2 Kasten yaralama olayına karıştıkları,

- İş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok! Huzuru tesis etmek için de; yer, zaman ve mekân ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz.

Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.