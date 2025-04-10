×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu: Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Bakan Yerlikaya#Mattia Ahmet Minguzzi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 21:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadıköy’de vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı.

4’ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi.

Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım’ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık.

Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#Bakan Yerlikaya#Mattia Ahmet Minguzzi

BAKMADAN GEÇME!