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Bakan Yerlikaya duyurdu! Makas atan trafik magandalarına yeni yaptırımlar geliyor: Ceza yağacak

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#Ali Yerlikaya#Makas#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 09:11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte makas atan sürücülere yönelik yeni yaptırımların geleceğini açıkladı. Yerlikaya, 1 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında bu sebeple 12 bin 919 sürücüye/araca işlem yapıldığını söyledi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Trafikte Makas Atmaya Yeni Yaptırımlar Geliyor”

1 Ocak-14 Şubat 2025 tarihleri arasında Trafik ekiplerimizce; “Makas Atma” olarak tabir edilen art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirme ihlali ile ilgili toplam:

12 bin 919 adet sürücüye/araca işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı olarak, bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesi amacıyla; idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesine yönelik mevzuat çalışmalarımız tamamlanmak üzere.

Unutmayın! Trafikte makas atmak sadece kendi canınızı değil, diğer sürücülerin hayatını da tehlikeye atar.

TRAFİK DENETİMLERİ 
Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 6-13 Şubat 2025 tarihleri arasında:

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2 Milyon 948 bin 764 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 42 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 119 bin 400,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 21 bin 955,

Emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 341,

Sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 477 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 660 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam 462 bin 352 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Lütfen, trafik kurallarına uyalım

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

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#Ali Yerlikaya#Makas#Trafik

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