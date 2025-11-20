×
Gündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu: Mahalleyi ayağa kaldıran maganda yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 17:36

Ankara'da otomobil ile akşam saatlerinde drift atarak mahalleliyi rahatsız eden ve kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracı süren trafik magandası polis ekiplerince yakalandı.

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

gereği yapıldı... Drift atarak mahalleliyi rahatsız eden asfalt zorbası yakalandı. 

Yıl 2025 ama hala vatandaşlarımızın canını hiçe sayarak drift atan sürücüler var. Bu görüntüler asla kabul edilemez.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde drift atıp aracını vatandaşlarımızın üzerine sürerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.A.K. isimli sürücü yakalandı. Gereği Yapıldı.

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Drift atan sürücüye,

140 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız,

Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve

Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Geriye doğru 5 yıl içerisinde 2. defa ihlalde ise sürücü belgesini iptal edeceğiz.

Unutmayalım; trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin.

“Biz Gereğini Yaparız”

