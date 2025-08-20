×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kadıköy'deki maganda taksicinin cezası kesildi

Güncelleme Tarihi:

#Taksi#Taksici#Kadıköy
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kadıköydeki maganda taksicinin cezası kesildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 14:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadıköy'de drift yaparak anne ve çocuklarının üzerine aracı süren taksicinin yakalandığını ve idari para cezası uygulanarak ehliyetine el konulduğunu, otomobilin de trafikten men edildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

19 Ağustos 2025 tarihinde (dün) Kadıköy’de, karşıdan karşıya geçen bir anne ve çocuklarının üzerine, drift yaparak aracını süren bir taksiye ait görüntüler sosyal medyada yer almıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce söz konusu görüntüler incelenmiştir. Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında şüphelinin N.E. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs yakalanmıştır.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kadıköydeki maganda taksicinin cezası kesildi

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sürücüye:

Kırmızı ışık kuralına uymamak,
Drift atmak,
Saygısız araç kullanma
Kavşakta yayalara yol vermemek maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır.

Haberin Devamı

Şahsın sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulmuş ve araç trafikten men edilmiştir.

Şahıs adli makamlara sevk edilmiştir.

Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullananlara sesleniyorum: Trafikte anlık bir öfkeniz, yolda kazanacağız bir kaç dakika, hangi çocuğun, hangi insanın yaşamından daha kıymetlidir?

Trafik bir kültürdür.
Trafik kültürünü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.

Lütfen, trafik kurallarına uyalım.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kadıköydeki maganda taksicinin cezası kesildi

Gözden KaçmasınBakan Yerlikaya duyurdu: İstanbulda ikinci operasyonBakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da ikinci operasyonHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Taksi#Taksici#Kadıköy

BAKMADAN GEÇME!