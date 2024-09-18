Bakan Yerlikaya duyurdu! “KUYU-24” operasyonunda 5 kişi tutuklandı

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Yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen şahıslara yönelik Çorlu'da "KUYU-24"operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı ve 5'i de tutuklandı.

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen şahıslara yönelik Tekirdağ Çorlu’da “KUYU-24” operasyonu düzenlendi

Operasyonda organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı ve 5’i de tutuklandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, nerede olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız.

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Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve

Genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir