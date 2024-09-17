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Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı ve gri kategoride aranan teröristler etkisiz hale getirildi

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#Bakan Yerlikaya#PKK#Terörist
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı ve gri kategoride aranan teröristler etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 07:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı kategoride aranan Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed (K) adlı Zırav Taş ve gri kategoride aranan Botan (K) adlı Fehmi Başkurt'un etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Lice ilçesi kırsalında "Gürz-14" operasyonunun gerçekleştirildiğini belirtti.

Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla yapılan temas araması faaliyeti esnasında çıkan çatışma sonucu kırmızı kategoride aranan bölücü terör örgütü mensubu sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş ve gri kategoride aranan Botan kod adlı Fehmi Başkurt silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonda 2 güvenlik korucusunun yaralandığını kaydetti.

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Teröristlerin 3 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği ve 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı 6 eyleme katıldıklarının belirlendiğini aktaran Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri bir bir kazıyıp atacağız. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı asla kalmayacak. Milletimize sözümüz olsun. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

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#Bakan Yerlikaya#PKK#Terörist

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