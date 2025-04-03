Bakan Yerlikaya duyurdu... Gürcistan'da yakalanan 5'i kırmızı bültenle aranan 8 şüpheli Türkiye'ye getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gürcistan'a kaçan 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan, 'Kardeşi kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan aranan H.A., 'Fuhuş', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından aranan H.D., 'Yağma', 'Kasten yaralama', 'Silahla tehdit', 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranan İ.B., 'Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan aranan Ö.T., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan A.S.Ö., Gürcistan'da yakalandı.

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Ulusal seviyede 'Silahla tehdit', 'Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Mala zarar verme', 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kasten yaralama', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan R.U., 'Göçmen kaçakçılığı yapma', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanma', 'Görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret' suçlarından aranan C.K. ile 'Dolandırıcılık' suçundan aranan M.Ç. de Gürcistan’da yakalandı. 8 şüpheli, Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak ülkeye iadeleri sağlandı.

Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.