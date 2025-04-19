Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan şahıslar yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan şüphelilerin Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Açıklamada, 'Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K., 'Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö.Y. ve 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan ulusal seviyede aranan E.Ç.'nin Gürcistan’da yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin, Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan Artvin Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınıp Türkiye’ye iadeleri sağlandı.

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Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Bakan Yerlikaya, "Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun uluslararası iş birliğimizle suçluları yakalayıp ülkemize geri getireceğiz” ifadelerini kullandı.