×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 4 kişi Türkiye'ye getirildi

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya#Kırmızı Bülten#Adalet Bakanlığı
Bakan Yerlikaya duyurdu Kırmızı bültenle aranan 4 kişi Türkiyeye getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 10:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kırmızı Bültenle Aradığımız 4 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Türk Polisinden Kaçamadılar!” dedi.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle aradığımız 4 suçluyu daha ülkemize getirdik. Türk polisinden kaçamadılar." ifadesini kullandı.

Uluslararası seviyede aranan şüpheliler F.B, S.D, M.T. ve E.Ö'nün Gürcistan'da yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığının bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama' suçundan kırmızı bültenle aranan F.B, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve yağma' suçlarından kırmızı bültenle aranan S.D, 'yakın akrabayı öldürme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından kırmızı bültenle aranan M.T, 'yağma ile cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ö. Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar."

Gözden KaçmasınDiyarbakırda İHA destekli operasyon Bakan Yerlikaya: 7 Milyon 543 Bin 818 Kök Kenevir ve Skunk ele geçirdikDiyarbakır'da İHA destekli operasyon! Bakan Yerlikaya: 7 Milyon 543 Bin 818 Kök Kenevir ve Skunk ele geçirdikHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya#Kırmızı Bülten#Adalet Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!