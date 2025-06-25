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Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 11 kişi Türkiye'ye getirildi

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#İçişleri Bakanı#Kırmızı Bültenle Arananlar#Emniyet Genel Müdürlüğü
Bakan Yerlikaya duyurdu Kırmızı bültenle aranan 11 kişi Türkiyeye getirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 08:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kırmızı bültenle aradığımız 11, ulusal Seviyede Aradığımız 1, olmak Üzere 12 Suçluyu ABD, Almanya(4), İtalya, Fransa, Yunanistan, Karadağ, Polonya, Kosova ve Gürcistan’dan ülkemize getirdik.' dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çeşitli suçlardan aranan S.B, M.İ, E.K, R.Ş. Ş.Ç, E.C.Ç, E.Ö, A.A, M.K, R.B, M.B, A.Y'nin yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol Europol Daire Başkanlığımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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#İçişleri Bakanı#Kırmızı Bültenle Arananlar#Emniyet Genel Müdürlüğü

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