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Bakan Yerlikaya duyurdu... Kalkan-30 operasyonları: 1644 düzensiz göçmen yakalandı

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Göçmen
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 09:07

Ülke genelinde düzenlenen "Kalkan-30” operasyonlarında 11’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1644 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Ülke genelinde düzenlenen “KALKAN-30” operasyonlarında 11’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam:51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1.644 düzensiz göçmen yakalandı.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemizi azim ve karalılıkla aralıksız sürdürüyoruz.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 442 bin 778 şahsın kimlik kontrolü yapıldı.

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Göçmen

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