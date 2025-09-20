×
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kahraman şehidimizin ailesini dolandıranlar yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Şehit Ailesi#Dolandırıcılık
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kahraman şehidimizin ailesini dolandıranlar yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 09:17

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de şehit ailesini telefonla arayıp, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 846 bin lira dolandıran 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit ailesini dolandıran şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"Edirne’de, şehidimizin ailesini telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin TL dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine;

İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya’da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheliyi tek tek yakaladık.

Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir.

Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır.

Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."

 

