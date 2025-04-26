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Bakan Yerlikaya duyurdu: Kadın sürücünün yolunu kesen şahıs yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bakırköy#Kadın Sürücü#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 11:37

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakırköy'de bir kadın sürücünün önünü keserek yolunu kapatan şahsın yakalandığını duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

“Gereği Yapıldı”

Sosyal medyada, İstanbul Bakırköy’de bir kadın sürücünün önünü keserek yolu kapatan ve trafikte tartışma çıkaran şahsa ait görüntüler yer almıştır.

Yapılan çalışmalar sonucu, şahsın F.N. olduğu tespit edilmiş ve sivil trafik ekiplerimizce yakalanmıştır.

F.N.’ye; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında:
“Trafik işaret ve levhalarına uymamak”,
“Duraklamanın yasak olduğu yerlerde durmak” ve
“Yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak” maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca şahıs hakkında;
“Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme” ve
“ULAŞIM ARAÇLARINI KAÇIRMA VEYA ALIKOYMA” suçlarından adli işlem başlatılmıştır.

Trafik güvenliğini hiçe sayanları ve saygısızca araç kullananları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin.

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Biz gereğini yapar, adalete teslim ederiz.

Bu tür olaylara geçit vermeyelim

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#Bakırköy#Kadın Sürücü#Trafik

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