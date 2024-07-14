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Bakan Yerlikaya duyurdu! İzmir'de Kıskaç operasyonu: 8'i FETÖ'cü 10 kişi yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Kıskaç#FETÖ
Bakan Yerlikaya duyurdu İzmirde Kıskaç operasyonu: 8i FETÖcü 10 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 14:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen Kıskaç-21 operasyonunda uluslararası sularda yurtdışına kaçmaya çalışan 10 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 8'inin FETÖ'cü olduğunu belirtti

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Bu sabah İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde “ASTERI” isimli bir tekneye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-21” operasyonunda; Uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 8‘inin FETÖ Terör Örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak yapılan çalışmalar sonucu; İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü üyeleri tekne içerisinde yakalandı.

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek

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İzmir Valiliğimiz, MİT Bölge Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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#Bakan Yerlikaya#Kıskaç#FETÖ

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